«Поддержки у полиции нигде не получили»: в Екатеринбурге двое детей нашли украденный велосипед раньше правоохранителей

12:14 | 2.02.2019

Фото: ntr.city

Двое мальчиков из Екатеринбурга самостоятельно разыскали украденный у одного из них велосипед, так и не дождавшись помощи полиции. 13-летний юноша Фёдор, у которого и украли железного коня, и его двоюродный брат Артём смогли раскрыть кражу по объявлениям на «Авито».



Велосипед был похищен 21 января со специальной велосипедной стоянки рядом со входом в ТЦ «Академический». Как рассказала мама Фёдора Ольга Кезик, которая является адвокатом, полицейские осмотрели место похищения, и на этом их деятельность закончилась. За несколько дней они даже не запросили записи с камер видеонаблюдения.



За это время молодой человек с братом нашли велосипед самостоятельно. Они организовали мониторинг объявлений на популярном сайте «Авито» и смогли выйти на человека, который приобрел транспорт у преступника.



«Съездили в полицию, попросили помощи у полицейских. Сказали, что фактически сами нашли велосипед, знаем, у кого находится. Молодой человек готов отдать – приобретая велосипед, он не знал, что тот украден. Поддержки у полиции нигде не получили. Просили – помогите забрать, чтобы все было в рамках закона», - рассказала Ольга Кезик.



Семье Кезиков повезло, что покупатель вошёл в их положение и отдал приобретённый у предполагаемого грабителя велосипед безвозмездно.



Теперь полицейским, если они не проигнорируют ситуацию во второй раз, предстоит установить личность злоумышленника. Как прокомментировали в управлении МВД по Екатеринбургу, в связи со случившимся будет произведена проверка.