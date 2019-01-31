Фонд Ройзмана принял решение помогать деньгами геям и лесбиянкам Екатеринбурга

11:35 | 2.02.2019

Фото: страница ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана принял решение помогать геям и лесбиянкам со всего города, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На данный момент люди пожертвовали уже 330 тысяч рублей.



Эти деньги пойдут на аренду помещения для встреч участников ЛГБТ-сообществ и психологов. Как рассказал журналистам основатель фонда Евгений Ройзман, геи и лесбиянки – наиболее сильно подверженный дискриминации слой общества, который нуждается, в первую очередь, в психологической поддержке.



«Мы сотрудничаем со многими общественными организациями. На сегодня „Фонд Ройзмана“ — один из мощных благотворительных хабов, к нам идут все. Мы работаем с зоозащитой, помогаем бездомным животным, с центром профилактики социального сиротства, с хосписом, детским паллиативом, оказываем помощь людям, попавшим в рабство, нацменьшинствам и всем тем, кто в помощи нуждается. Точно так же я всегда помогал людям, попавшим в беду, например, наркоманам и их родителям, и ВИЧ-инфицированным, и всем, кто нуждался в помощи, не спрашивая о социальном статусе, политических симпатиях, сексуальной ориентации, национальности и партийной принадлежности. Пришли люди и сказали, что общественной организации ЛГБТ-сообщества требуются деньги на работу психолога, потому что у них не самая простая жизнь. Им нужно помещение. Такие же люди, которые нуждаются в помощи. Фонд принял решение помочь и организовал сбор порядка 330 тысяч рублей на психолога и помещение», — объяснил Евгений Ройзман.



Согласно информации на страницах центра в соцсетях, организация проводит индивидуальные и групповые консультации, организуется юридическую помощь при условии, что из-за сексуальной ориентации геям или лесбиянкам отказывают в работе или жилье. В помещении, на которое Ройзман собирает деньги, расположится также клуб для родителей, чьи дети относятся к ЛГБТ-сообществу.