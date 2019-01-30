В Смоленске вынесли приговор активисту, который поджог памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге

21:49 | 1.02.2019

Фото: uralweb

В Смоленске суд вынес приговор активисту и стороннику «Другой России» по делу о возбуждении ненависти и вражды и оскорбление власти. Год назад, будучи в Екатеринбурге, осужденный Игорь Щука попытался поджечь памятник Борису Ельцину в самом центре Екатеринбурга. Активисту впаяли год отбывания наказания в колонии-поселении Смоленска.



Напомним, Щуку задержали 7 ноября прошлого года. Дата, заметим, символичная – День Октябрьской революции 1917 года. Активист попытался поджечь постамент первому президенту России, но полиция успела задержать до того, как огонь смог бы нанести существенные увечья памятнику. Задержанный имел только белорусское гражданство, и мировой суд Екатеринбурга сначала принял решение о передаче его Белорусскому суду. Однако кассационная инстанция отменила это решение, и суд вынес обвинительный приговор.



Игорь Щука уже имеет судимость, но, к счастью, не криминального характера, а идеологического. В 2009 году он был осужден на 10 месяцев лишения свободы за возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).