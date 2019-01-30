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19:26 | 1.02.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Свердловские силовики задержали пьяного охранника, «заминировавшего» ТЦ в Краснотурьинске

Сотрудники полиции ОВД Краснотурьинска совместно с коллегами из ФСБ установили личность мужчины, который 31 января позвонил в дежурную часть и сообщил о якобы заложенной взрывчатке в здании торгового центра и одном из «офисников» города. На место выезжали специалисты, но никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружили. После этого силовики взялись за поиск «шутника», в крайне оперативные сроки выяснив, кто причастен к звонку.

«Подозреваемым оказался ранее не судимый 51-летний местный житель, работающий охранником в частном охранном предприятии. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса он пояснил оперуполномоченным, что причиной его противоправных поступков стало то, что в зданиях, располагались филиалы одной из сотовых компаний. Якобы эта фирма незаконно сняла с его счета 200 рублей. Таким образом, он намеревался отомстить за понесенный убыток», - сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В отношении мужчины сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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