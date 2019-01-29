В Свердловской области состоится творческий конкурс, посвященный Павла Бажова

17:33 | 1.02.2019

Фото: екатеринбург.рф

В рамках Года Павла Бажова, объявленного в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева, в регионе пройдет литературно-музыкальный конкурс, посвященный 140-летию писателя. Организатором и инициатором творческого состязания выступает благотворительный фонд «БАЖОВ». Сроки проведения с 18 февраля по 18 ноября. Победители конкурса получат, в том числе, памятные подарки и благодарственные письма от семьи Бажова.



«В течение Года П.П. Бажова нам важно охватить как можно больше молодежи, школьников. Образовательные учреждения должны быть максимально вовлечены в мероприятия, посвященные юбилею писателя, и необходимо, чтобы в каждом учебном заведении в течение года состоялись события в рамках Года П.П. Бажова», - отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



Также в течение года благотворительный фонд «Бажов» планирует в 2019 году переиздать 12 советских книг Павла Бажова, сохранив иллюстрации, обложку и шрифт изданий. Уже переиздана книга «Серебряное копытце», ранее выпущенная в 1972 году. В феврале запланировано переиздание произведения «Малахитовая шкатулка» 1975 года.