Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающимися на Урал аномальными морозами

16:27 | 1.02.2019

В Свердловской области в предстоящие дни прогнозируется аномально холодная погода. Со 2 по 7 февраля среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 7 градусов и более, температура воздуха ночью местами может опуститься до -40°, днем -25,-30°.



В связи с этим Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. Все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы переведены в режим повышенной готовности. В готовности находятся 37 мобильных пунктов обогрева, которые в случае необходимости будут оперативно развернуты на автотрассах.



В ФКУ «Уралуправтодор» также просят водителей по возможности исключить поездки на дальние расстояния во время сильных морозов, а если отменить поездку нельзя – подготовиться к ней предельно ответственно, в том числе проверить исправность транспортного средства. Во время сильных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в два часа, с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи.

