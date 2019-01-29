Депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил УФАС признать тарифы на вывоз мусора в регионе незаконными

16:16 | 1.02.2019

Фото: Областная газета

Письмо с просьбой признать нормативы накопления отходов жителями Свердловской области, а также тарифы на услуги региональных операторов по вывозу мусора экономическими необоснованными и незаконными, направил в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области депутат регионального Заксобрания Александр Ивачев. Об этом народный избранник сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.



По словам политика, его удивила разница в стоимости этой услуги для жителей разных территорий области.



«Например, 1 житель многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, по расчетам РЭК, производит 0,169 кубометров мусора в месяц. А такой же житель многоквартирника из Екатеринбурга должен намусорить уже на 0,213 кубометра. То есть на 26% больше. С частными домами еще интереснее. В городах области норматив для них 0,190 куб. м. на человека в месяц, а в Екатеринбурге — 0,261 куб. м. Разница уже более чем 37%. А ведь быт в частном секторе мало чем отличается, где бы то ни было», — описывает свои сомнения в законности тарифов депутат.



По мнению Александра Ивачева, региональные операторы «Рифей», ТБО «Экосервис» и «Спецавтобаза» завысили тарифы на свои услуги пользуясь монопольным положением на рынке.



«В итоге Екатеринбург стал печальным лидером по размеру платы за обработку ТКО — 148,62 рубля с человека. Для сравнения: в Челябинске — 67,59 рубля с человека, в Ижевске — 98,48 рублей с человека, в Уфе — 70 рублей, в Казани — 71,95 рубля, в Красноярске на левом берегу 79 рублей, на правом — 112 рублей с человека в месяц», — сравнивает он расценки на вывоз и утилизацию ТКО в разных регионах.



Напомним, сомнения, по поводу того, а не высока ли инвестиционная составляющая в тарифах регионального оператора по работе с ТКО «Рифей», обслуживающего север области, высказывал депутат Госдумы Алексей Балыбердин. В своём обращении в Генпрокуратуру он обращал внимание надзорного органа на то, что эта самая инвестиционная составляющая образует практически половину тарифа.