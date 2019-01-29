Новости дня
16:16 | 1.02.2019
Фото: Областная газета
Депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил УФАС признать тарифы на вывоз мусора в регионе незаконными
По словам политика, его удивила разница в стоимости этой услуги для жителей разных территорий области.
«Например, 1 житель многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, по расчетам РЭК, производит 0,169 кубометров мусора в месяц. А такой же житель многоквартирника из Екатеринбурга должен намусорить уже на 0,213 кубометра. То есть на 26% больше. С частными домами еще интереснее. В городах области норматив для них 0,190 куб. м. на человека в месяц, а в Екатеринбурге — 0,261 куб. м. Разница уже более чем 37%. А ведь быт в частном секторе мало чем отличается, где бы то ни было», — описывает свои сомнения в законности тарифов депутат.
По мнению Александра Ивачева, региональные операторы «Рифей», ТБО «Экосервис» и «Спецавтобаза» завысили тарифы на свои услуги пользуясь монопольным положением на рынке.
«В итоге Екатеринбург стал печальным лидером по размеру платы за обработку ТКО — 148,62 рубля с человека. Для сравнения: в Челябинске — 67,59 рубля с человека, в Ижевске — 98,48 рублей с человека, в Уфе — 70 рублей, в Казани — 71,95 рубля, в Красноярске на левом берегу 79 рублей, на правом — 112 рублей с человека в месяц», — сравнивает он расценки на вывоз и утилизацию ТКО в разных регионах.
Напомним, сомнения, по поводу того, а не высока ли инвестиционная составляющая в тарифах регионального оператора по работе с ТКО «Рифей», обслуживающего север области, высказывал депутат Госдумы Алексей Балыбердин. В своём обращении в Генпрокуратуру он обращал внимание надзорного органа на то, что эта самая инвестиционная составляющая образует практически половину тарифа.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:14 | 1.02.2019
В Курганской области еще один глава района ушел в отставку
17:46 | 1.02.2019
МЧС Зауралья просит жителей региона подготовиться к морозам и соблюдать правила безопасности
16:27 | 1.02.2019
Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающимися на Урал аномальными морозами
16:26 | 1.02.2019
На уборку снега в Прикамье выведено рекордное количество техники
16:16 | 1.02.2019
Депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил УФАС признать тарифы на вывоз мусора в регионе незаконными
16:11 | 1.02.2019
Оперативники ФСБ закончили обыски в коттедже председателя думы Сысерти Карамышева. Он находится на свободе
15:26 | 1.02.2019
5,5 тысяч тонн снега вывезли дорожники с улиц Екатеринбурга
14:56 | 1.02.2019
На Тюменском тракте запустили движение после массового ДТП
14:24 | 1.02.2019
Пермь примет первенство России по фигурному катанию
14:04 | 1.02.2019
Таможенники и ФСБ задержали фуры с безакцизными сигаретами. Товар везли из Казахстана в Екатеринбург
13:31 | 1.02.2019
В Перми приостановлена работа фитнес-центра
13:26 | 1.02.2019
Частные музеи в Свердловской области освободят от налогов на имущество, однако есть одно условие
12:53 | 1.02.2019
Выезд из Екатеринбурга в сторону Тюмени перекрыли из-за ДТП
12:47 | 1.02.2019
В Перми задержаны двое грабителей с секаторами
12:33 | 1.02.2019
Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» провели первый в 2019 году рейд по взысканию долгов за тепло
12:19 | 1.02.2019
В Перми установят границы самого крупного в городах-миллионниках лесопаркового «зеленого пояса»
12:08 | 1.02.2019
Пермякам простят неоплаченную парковку
12:02 | 1.02.2019
Снегопады в Перми сменятся похолоданием
11:56 | 1.02.2019
Более 400 тонн овощей привезли в Екатеринбург из Средней Азии
09:35 | 1.02.2019
В коттедже председателя думы Сысерти Александра Карамышева проходят обыски с участием спецназа ФСБ