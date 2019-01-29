Оперативники ФСБ закончили обыски в коттедже председателя думы Сысерти Карамышева. Он находится на свободе

16:11 | 1.02.2019

Оперативники ФСБ и Следственного комитета закончили обыски в коттедже председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. Оперативные мероприятия проводились по уголовному делу, связанному с реализацией программы по переселению из аварийного и ветхого жилья.



Как сообщил корреспонденту veved.ru сам Александр Карамышев, обвинение ему не предъявлено, а о подробностях СМИ написали уже достаточно.



«Сегодня с шести часов утра на ногах, сами понимаете, давайте пообщаемся в другой день», – сказал Александр Карамышев.



По мнению депутата местной думы Алексея Бондарева, обыски у председателя думы станут очередным поводом для размышлений об инициировании очередной отставки спикера. «Интересно, как на события отреагируют в партии», – говорит Алексей Бондарев. Напомним, что Карамышев возглавляет местное сысертское отделение «Единой России».



Обыски в коттедже Карамышева в поселке Большой Исток начались сегодня утром в половине шестого утра с участием сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и оперативников ФСБ. Коттедж (дом Карамышева расположен на перекрестке улицы Красноармейской и Исетского переулка)был окружен бойцами силовых спецподразделений ФСБ.