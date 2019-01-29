5,5 тысяч тонн снега вывезли дорожники с улиц Екатеринбурга

15:26 | 1.02.2019

К утру 1 февраля с улиц Екатеринбурга вывезено порядка 5,5 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии. По прогнозам синоптиков, за сутки в столице Урала может выпасть до 6 миллиметров осадков. Снег шел в городе всю минувшую ночь с 31 января на 1 февраля, поэтому уже накануне вечером службы благоустройства Екатеринбурга перешли на усиленный режим работы.



Для того, чтобы к утру пятницы жители города смогли нормально добраться до работы, муниципалитет уральской столицы задействовал в процессе ночной уборки более 280 единиц специализированной техники и 150 дорожных рабочих. Основные усилия коммунальщиков в период отработанной ночной смены были сосредоточены на процессах прометания проезжих частей дорог, расчистки тротуаров, остановок общественного транспорта, а также – на подсыпке объектов транспортной инфраструктуры мегаполиса противогололедным материалом и мелкофракционным щебнем.



Для обеспечения эффективности производства дневных уборочных работ, все районные ДЭУ уральской столицы запросили помощь экипажей ГИБДД для проведения механизированной уборки улиц в условиях интенсивного движения автотранспорта. Руководство ГИБДД откликнулось на эту просьбу и выделило сотрудников и патрульные машины для сопровождения колонн уборочной техники.



В целом, днем 1 февраля, территорию Екатеринбурга продолжат расчищать от снега порядка 200 единиц уборочной техники и более 500 подсобных рабочих.