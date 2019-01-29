На Тюменском тракте запустили движение после массового ДТП

Дорожные службы запустили движение на Тюменском тракте в Екатеринбурге в полном объеме. Как сообщают в УГИБДД по Свердловской области, поводом для перекрытия движения стало массовое ДТП с участием 7 транспортных средств. Пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение транспорта.На место ДТП направлены дополнительные экипажи Госавтоинспекции для организации движения через село Косулино. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в тяжелых метеорологических условиях – в Екатеринбурге вторые сутки продолжается снегопад.В районе ДТП движение затруднено. В частности, водители стоят в пробке по ЕКАД от Челябинского до Тюменского тракта и по улице Реактивной, по которой пустили автомобили для объезда места аварии.