Таможенники и ФСБ задержали фуры с безакцизными сигаретами. Товар везли из Казахстана в Екатеринбург

14:04 | 1.02.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Челябинские таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ по Челябинской области пресекли попытки ввоза табачных изделий из Казахстана в Россию. Фуры были задержаны ночью, силовики обнаружили в грузовиках сигареты «Parlament», «Bond», «L&M» «Winston», «Kent».



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, 95 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок следовали на реализацию в Екатеринбург.



Товар изъят и передан в органы МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 171.1 УК РФ. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет.