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13:26 | 1.02.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Частные музеи в Свердловской области освободят от налогов на имущество, однако есть одно условие
Разработанный министерством экономики региона документ, предусматривает полное освобождение собственника музея от налога имущество этого музея, однако есть одно «но», для того чтобы получить эту льготу он – собственник, начиная с 2018 года, должен вложить в это имущество более 100 миллионов рублей.
В музейную деятельность сейчас идут «значительные инвестиции», которые формируют большую налоговую нагрузку, а вот доходы от этой деятельности весьма незначительны. Кроме того, музеи привлекают туристов, порой приезжающих в область только ради их посещения, и несут важную социальную и просветительскую нагрузку, объясняют в правительстве.
«В настоящее время на балансе хозяйствующих субъектов находятся музеи „Северская домна“, музей истории Верх-Исетского металлургического завода (Синара), музей военной техники „Боевая слава Урала“, музей автомобильной техники „ХХ век АВТО“ (УГМК) и другие. Музеи посещают иностранные делегации и члены правительства РФ в ходе официальных визитов. Социальная и просветительская направленность отражена в предоставлении льгот на бесплатное посещение музеев и привлечении туристов: по итогам 2017 года рост посетителей музеев составил +27% или 45,5 тыс. человек», – говорят разработчики законопроекта.
Стоит отметить, что экономить деньги на налогах, благодаря этой льготе, собственники смогут не ранее 2020 года.
В правительстве также подсчитали объём недополученных доходов бюджета, они, по расчётам экономистов, составят примерно 319 миллионов за 10 лет. А «при вводе в эксплуатацию новых объектов совокупный объем недополученных доходов (за этот же период) может составить 685 миллионов рублей».
А вот цифры увеличения наполняемости бюджета за счёт налоговых поступлений от туристической инфраструктуры (гостиницы, общепит, продажа сувенирной продукции и т.п.), при росте числа туристов посещающих регион, к чему неизбежно ведёт увеличение количества музеев и других интересующих их мест, к сожалению, озвучены не были. А они весьма значительны, особенно в десятилетней перспективе.
© «Вечерние Ведомости»
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