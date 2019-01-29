Частные музеи в Свердловской области освободят от налогов на имущество, однако есть одно условие

13:26 | 1.02.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Законопроект, освобождающий бизнесменов от уплаты налога на имущество, переданное в пользование музеям, внесён в Заксобрание Свердловской области.



Разработанный министерством экономики региона документ, предусматривает полное освобождение собственника музея от налога имущество этого музея, однако есть одно «но», для того чтобы получить эту льготу он – собственник, начиная с 2018 года, должен вложить в это имущество более 100 миллионов рублей.



В музейную деятельность сейчас идут «значительные инвестиции», которые формируют большую налоговую нагрузку, а вот доходы от этой деятельности весьма незначительны. Кроме того, музеи привлекают туристов, порой приезжающих в область только ради их посещения, и несут важную социальную и просветительскую нагрузку, объясняют в правительстве.



«В настоящее время на балансе хозяйствующих субъектов находятся музеи „Северская домна“, музей истории Верх-Исетского металлургического завода (Синара), музей военной техники „Боевая слава Урала“, музей автомобильной техники „ХХ век АВТО“ (УГМК) и другие. Музеи посещают иностранные делегации и члены правительства РФ в ходе официальных визитов. Социальная и просветительская направленность отражена в предоставлении льгот на бесплатное посещение музеев и привлечении туристов: по итогам 2017 года рост посетителей музеев составил +27% или 45,5 тыс. человек», – говорят разработчики законопроекта.



Стоит отметить, что экономить деньги на налогах, благодаря этой льготе, собственники смогут не ранее 2020 года.



В правительстве также подсчитали объём недополученных доходов бюджета, они, по расчётам экономистов, составят примерно 319 миллионов за 10 лет. А «при вводе в эксплуатацию новых объектов совокупный объем недополученных доходов (за этот же период) может составить 685 миллионов рублей».



А вот цифры увеличения наполняемости бюджета за счёт налоговых поступлений от туристической инфраструктуры (гостиницы, общепит, продажа сувенирной продукции и т.п.), при росте числа туристов посещающих регион, к чему неизбежно ведёт увеличение количества музеев и других интересующих их мест, к сожалению, озвучены не были. А они весьма значительны, особенно в десятилетней перспективе.