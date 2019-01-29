В Екатеринбурге изменили автобусный маршрут, чтобы снизить недовольство горожан

13:08 | 1.02.2019

В Екатеринбурге автобусы маршрута 012 с утра пятницы, 1 февраля, начали курсировать в новом режиме, дублируя маршрут 024 на участке от Хладокомбината до площади 1905 года.



«Автобус 012 будет следовать из микрорайона Академический через площадь 1905 года на Сортировку по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев и Стрелочников, через микрорайон Заречный (улицы Готвальда и Опалихинская) и далее в точности по маршруту, который обслуживал автобус 024», – рассказали в комитете по транспорту Администрации Екатеринбурга.



Таким образом, жители Сортировки и микрорайона Заречный смогут беспрепятственно ездить в центр города удобным и привычным маршрутом.

Автобусы будут ходить с 05:30 до 23:30 с интервалами 7-9 минут, на линии будет работать 26 машин.



Напомним, что с 1 января мэрия отменила популярный у горожан маршрут №024, после чего была вынуждена пойти на некоторые уступки. Так, 30 января, автобусы ЕМУП «Гортранс» маршрута 57А приступили к перевозке пассажиров в южной зоне действия маршрута 024 – на участке от улицы Новосибирской 2-й до центральной городской площади 1905 года. Автобусы в точности следуют в своей части по маршруту 024. С 1 февраля изменился и маршрут 012.