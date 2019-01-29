Более 10 600 будущих первоклассников были зарегистрированы в Екатеринбурге за ночь

12:14 | 1.02.2019

По данным, которые сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, на 8 часов утра 1 февраля в системе АИС «Образование» города было зарегистрировано 10 629 заявлений от родителей будущих первоклассников. При этом 9 194 заявлений было подано через сайт «Госуслуги», ещё 1 435 заявлений родители будущих школьников подали через личный кабинет в АИС «Образование».



Стоит отметить, что за первые 10 минут прошедших со времени старта приемной кампании было принято 70 заявлений с портала госуслуг и 28 заявлений поступили через личный кабинет АИС. Далее поток заявлений нарастал как снежный ком, уже к концу первого часа, через обе системы, было подано 4120 заявлений.



Сегодня же, с 8 утра начали свою работу и приемные комиссии в общеобразовательных учреждениях. Свою работу они закончат в 19:00.