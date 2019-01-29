Более 400 тонн овощей привезли в Екатеринбург из Средней Азии

11:56 | 1.02.2019

417 тонн свежих овощей и 142 тонны свежих фруктов из Казахстана и Киргизии поступило на плодоовощную базу в Екатеринбурге за январь 2019 года. Из них –100 тонн мандаринов, 22 тонны винограда, 20 тонн гранатов, 280 тонн репчатого лука и 72 тонны помидоров, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области. По результатам лабораторных исследований карантинные объекты в продукции не обнаружены.