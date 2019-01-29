За 2018 год более 1000 детей-сирот получили квартиры на Среднем Урале

11:33 | 1.02.2019

С 2010 года почти 6 тысяч свердловчан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили квартиры. Фонд жилищного строительства Свердловской области подвел промежуточные итоги реализации программы.



Только в 2018 году обладателями жилья по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда стали 1030 детей-сирот, проживающих в Свердловской области. За все время реализации программы такого количества квартир в течение одного года еще не предоставлялось. На строительство и приобретение жилья для сирот из областного и федерального бюджетов было направлено более 1 миллиарда рублей.



По данным фонда жилищного строительства, в 2018 году наибольшее число жилых помещений строилось и приобреталось в крупных городах области. Так, в Екатеринбурге жилье предоставлено 133 уральцам, в Нижнем Тагиле - 148. Дети-сироты получают однокомнатные благоустроенные квартиры, соответствующие всем техническим и санитарным нормам, полностью готовые к проживанию.



В 2019 году эта работа продолжается. Накануне 36 детей-сирот из Ачита получили ключи от квартир. Новоселов приехал поздравить заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. На их приобретение квартир было направлено 49,5 миллиона рублей из регионального бюджета.



Для строительства и покупки квартир для детей-сирот в 2019 году предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Из них 977 миллионов рубелей будет направлено из областного бюджета, и 241 миллион из федеральной казны. В настоящее время в Свердловской области ведется строительство 729 квартир. Еще 144 квартиры уже готовы, идет процесс оформления необходимых документов.