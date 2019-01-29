В Красноуральске будут судить водителя за попытку дать взятку начальнику ГИБДД

11:08 | 1.02.2019

Перед судом предстанет житель Красноуральска 1974 года рождения, обвиняемый в покушении на дачу взятки начальнику территориального ОГИБДД. По версии следствия, 14 ноября 2018 года в дневное время мужчина управлял автомобилем «Шевроле Круз» в состоянии опьянения. Обвиняемый был остановлен инспекторами ДПС Красноуральска для проверки регистрационных документов. Установив факт нахождения водителя в состоянии опьянения, сотрудник ДПС составил протокол об административном правонарушении.



Желая избежать привлечения к административной ответственности, спустя два дня обвиняемый попытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей начальнику ОГИБДД ОМВД России по Красноуральску в его служебном кабинете. Однако, от получения взятки он отказался и сообщил о преступлении в дежурную часть.



По данному было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, в ходе предварительного расследования вину он признал в полном объеме.



Уголовное дело направлено в Красноуральский городской суд. Вменяемая мужчине санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.



Что касается езды в состоянии опьянения, то по данному факту решением мирового судьи правонарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.