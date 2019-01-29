В ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге произошел пожар, в тушении участвовало 80 человек

Сегодня около половины шестого утра произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Карнавал» на улице Халтурина в г.Екатеринбурге. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию обслуживающего персонала из здания. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Возгорание произошло в зоне погрузки-разгрузки товара, горела картонная тара на площади 10 кв.м. В зоне возгорания было сильное задымление, работали 7 звеньев газодымозащитной службы. Оперативные действия пожарных подразделений позволили в течение 20 минут справиться с огнем. К месту пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники, 80 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.