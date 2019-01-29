Родственники туристки погибшей в горах написали заявление на МЧС

21:18 | 31.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Семья Елены Подкорытовой, погибшей в горах Урала, написала заявление на МЧС. Родственники туристки остались недовольны работой спасателей.



Близкие погибшей видят в произошедшем вину МЧС. Теперь следователям предстоит установить хронологию событий, однако, будет ли возбуждено уголовное дело – ещё неизвестно.



Напомним, происшествие случилось 19 января. Две женщины Елена Подкорытова и Елена Осипова отстали от туристической группы во время похода на Сухогорский камень. Когда спасателям удалось найти заблудившихся туристок, Елена Подкорытова уже не подавала признаков жизни. Выжившую Елену Осипову доставили в ожоговый центр ГКБ №40 в тяжелом состоянии, из-за сильных обморожений медики ампутировали ей обе ноги.