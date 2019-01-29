В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-месячного малыша

20:54 | 31.01.2019

Фото: vladimirnews.ru

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за смерти 7-меячного мальчика. Как рассказали в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Мальчик скончался вечером 30 января в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Следователи намерены установить все обстоятельства случившейся трагедии с помощью поведения допросов и экспертиз. Помимо этого будут проверяться условия, в которых воспитывался ребёнок.