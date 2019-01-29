Под Екатеринбургом пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил мужчину

19:38 | 31.01.2019

Фото: surfingbird.com

Пьяный сотрудник ГИБДД сбил насмерть пешехода, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.



Инцидент произошёл недалеко от кладбища под Сысертью. Нетрезвый правоохранитель за рулём автомобиля Volkswagen Touareg сбил 57-летнего мужчину, после чего сбежал с места преступления. Виновного отыскали и взяли под арест.



Как добавили в ГУ МВД, руководство приняло решение об увольнении сотрудника ДПС по отрицательным мотивам. На момент происшествия полицейский находился в отпуске. Сейчас виновный дал признательные показания, в данный момент он находится под стражей. Отмечается также, что помимо этих мер, получить выговор или понижение могут также и руководители виновного.