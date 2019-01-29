Восемь детей-сирот из Свердловской области получили квартиры

19:16 | 31.01.2019

Фото: rus.kiziltan.ru

В Артёмовском восемь детей-сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры.



Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, квартиры не предоставлялись детям длительное время. Одна из заявительниц была поставлена на учёт в качестве нуждающейся благоустроенном жилье ещё в декабре 2012 года. Однако квартиру девушке предоставили только после обращения в прокуратуру.



Добавим, помимо девушки, обратившейся в прокуратуру, положенное по закону жильё получили ещё семь сирот.