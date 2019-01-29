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Свердловские силовики пришли в ГУП «Газовые сети» с недружественным визитом: в предприятии идет выемка документов
Источники издания в правоохранительных органах сообщают, что проводимые мероприятия являются продолжением линии работы силовых структур по выявлению фактов хищения бюджетных средств, в частности, по защите экономических интересов государства и ПАО «Газпром». Речь идет о возможном хищении/присвоении газа энергетической корпорации, который она поставляла контрагентам. С целью проверки информации и потребовалось истребовать документы. Поводом стало задержание советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова и его сына, сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. По данным следствия, Арашукова-старший причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 млрд руб.
© «Вечерние Ведомости»
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