В ночь на 1 февраля в Екатеринбурге начнётся запись детей в первый класс

18:17 | 31.01.2019

Фото: nastroenee.ru

В уральской столице стартует запись детей в первый класс в ночь с 31 января на 1 февраля.



Родители юных Екатеринбуржцев смогут подать заявки на запись в школы через сервис «Госуслуги». Обеспечивать работу сервиса в этом году будет компания «Ростелеком».



Как рассказала представительница департамента внешних коммуникаций компании «Ростелеком», благодаря блокировке лишних всплывающих диалоговых окон на сайте, сервис сможет обрабатывать до 20 тысяч заявлений одновременно. Помимо этого будут отключены некоторые информационные услуги.



Отметим, специалисты также рекомендуют родителям заранее внести сведения о детях на сайт «Госуслуг». По их словам, это облегчит нагрузку на сайт и позволит ускорить процесс обработки заявлений.



Напомним, что запись детей в первый класс по месту жительства продлится с 1 февраля по 5 сентября.

