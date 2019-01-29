Екатеринбургский ледовый городок посетили 600 тысяч человек

17:59 | 31.01.2019

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили почти 600 тысяч человек. Сейчас конструкции демонтируют. С понедельника, 4 февраля, на площади снова откроется парковка. Главная новогодняя площадка города проработала с 29 декабря до 27 января.



Напомним, что екатеринбургский ледовый городок был посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова. На площади 1905 года появился «бажовский лес» с живыми елями, а также ледовые скульптуры и горки, оформленные в стилистике сказов уральского писателя.