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17:47 | 31.01.2019

В Почетном консульстве Армении поблагодарили земляка, спасшего из огня трех детей в Екатеринбурге

Сегодня, 31 января, в Почетном консульстве Армении в Екатеринбурге состоялось награждение 30-летнего Геворга Аветисяна – мужчины, который, рискуя своей жизнью, разбил стекло в горящем доме на улице Депутатской в Екатеринбурге и помог трем детям вылезти через окно.

28 января мужчину, гражданина Армении, чествовали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, где за проявленное неравнодушие, смелые и решительные действия вручили ему благодарственное письмо и подарки. На момент пожара Геворг проезжал на автомобиле рядом с супругой Татьяной мимо дома и увидел дым. Остановился и пошел к дому, который уже горел. В окне он увидел, что кто-то машет руками и поспешил на помощь: разбил кирпичом окно и стал вытаскивать детей: двух девочек 12-ти лет и мальчика 10 лет. Никто из ребят не пострадал.

Земляки тоже решили отблагодарить Геворга Аветисяна. Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян, глава армянской общины Масис Назарян и настоятель храма Армянской Церкви Сурб Карапет во имя святого Иоанна Предтечи в Екатеринбурге Аристакис Оганесян вручили ему благодарственное письмо и подарки. Как рассказал корреспонденту veved.ru Нарек Спартакян, в армянской общине очень гордятся своим земляком, который проявил мужество и бесстрашие.

В Почетном консульстве Армении поблагодарили земляка, спасшего из огня трех детей в Екатеринбурге
Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян и герой-спасатель Геворг Аветисян

В Почетном консульстве Армении поблагодарили земляка, спасшего из огня трех детей в Екатеринбурге


«Это поступок настоящего мужчины, обычного простого парня, который не побоялся и, по сути, показал пример другим, что в сложных ситуациях надо протянуть руку помощи. Он настоящий герой и мы очень гордимся Геворгом», – говорит Нарек Спартакян.

Сам Геворг Аветисян не считает, что совершил геройский поступок. По его словам, после пожара он встречался с родителями детей, которых спас при возгорании дома, и услышал в свой адрес много приятных слов. Он надеется, что неравнодушные люди, горожане, помогут семье оставшейся без дома и одежды.

«Надо помочь им всем миром», – предлагает Геворг.

Отметим, что сам Геворг является отцом пяти детей – у него пять прекрасных дочек.

«У меня все девочки, и, конечно, хоть и сложно, подумываем о шестом – хочется, чтобы был сын, пацан», – говорит Геворг.

© «Вечерние Ведомости»

 


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