Уральские ученые получат губернаторские премии в 20 номинациях

16:55 | 31.01.2019

postnews.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий молодым ученым за 2018 год. Победителями стали специалисты, представившие научные работы фундаментального характера, имеющие конкретные научно-прикладные результаты.



Всего в конкурсе было представлено 20 номинаций. Победители получат по 200 тысяч рублей. Торжественное чествование лауреатов состоится 5 февраля в рамках Демидовских чтений.



Победители 2018 года:



Математика - Екатерина Колпакова,

Механика, машиноведение и машиностроение - Иван Березин,

Информатика, телекоммуникации и системы управления - Ярослав Салий,

Электрофизика и энергетика - Светлана Першина и Евгения Ильина,

Теоретическая физика - Александр Белозеров,

Экспериментальная физика - Александр Корсаков,

Технические науки - Вячеслав Седунин,

Инженерные науки - Александр Кистойчев,

Химия твердого тела и электрохимии - Данил Еселевич,

Неорганическая и органическая химия - Сергей Агафонов,

Металлургия и металловедение - Денис Давыдов,

Общая биология - Мария Полежаева,

Охрана природы и воспроизводство биологических ресурсов - Елизавета Болотник,

Науки о Земле - Александр Калянов,

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование - Станислав Тюшняков,

Физиология - Анна Белоусова,

Медицина - Михаил Гилев,

Педагогические и психологические науки - Сергей Арбузов,

Гуманитарные науки - Михаил Вебер,

Экономика - Иван Савин.