В Екатеринбурге предложили ограничить проведение массовых мероприятий из-за ОРВИ и гриппа

16:14 | 31.01.2019

devanews.ru

Роспотребнадзор предложил ограничить проведение массовых мероприятий в Екатеринбурге. Это связано с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу. Так, на прошлой неделе в городе было выявлено 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ. Прирост заболеваемости происходит преимущественно за счет подростков и взрослых. По данным на 25 января, в детских дошкольных учреждениях закрыто 78 групп, в школах - 37 классов.



«Нами направлено предложение в администрацию города Екатеринбурга о необходимости введения дополнительных каникул для школьников и отстранения непривитых детей от занятий во всех учреждениях образования, в том числе дошкольного, дополнительного и высшего. Также мы направили предложение об ограничении массовых мероприятий, особенно которые проводятся в закрытых помещениях», - рассказала заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская.



В дошкольных образовательных учреждениях города уже введены «утренние фильтры»: детей не допускают до занятий, если у них есть признаки гриппа и ОРВИ. Также отменены массовые мероприятия.



Как сообщил начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов, в больницах сейчас находятся более 300 человек, больных гриппом и пневмонией, 10 из них в тяжелом состоянии, шесть - на искусственной вентиляции легких.