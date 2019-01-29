Свердловчан предупреждают о 30-градусных морозах с метелью

15:44 | 31.01.2019

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Свердловская ГИБДД и Уралуправтодор предупреждаю жителей о возможном ухудшении дорожных условий. По сообщению синоптиков, завтра, 1 февраля, а также 2 и 3 февраля на территории региона ожидаются снегопады и метель. Ночью 3 февраля температура воздуха будет опускаться до -33 градусов, днем до -30.



Экипажи ДПС перейдут на режим постоянного патрулирования загородных трасс, на уборку дорог планируют вывести около 100 единиц техники.



Водителей просят по возможности воздержаться от дальних междугородних поездок, соблюдать скоростной режим, а также не мешать работе снегоуборочной техники.



При обнаружении автомобилей с включенной аварийной сигнализацией следует звонить по телефону 112 или в дежурную часть УГИБДД Свердловской области: (8343) 269-77-00.