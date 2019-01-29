На Урале заключенный и сотрудница банка похитили более 1,7 млн рублей

15:16 | 31.01.2019

renome-pb.ru

На Урале вынесли приговор сотруднице банка Оксане Ройко и заключенному нижнетагильской колонии Сергею Поглазову. Они признаны виновными в мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2015 году заключенный ИК-12 с помощью телефона вступил в переписку с сотрудницей банка. Злоумышленники разработали план хищения денег у граждан, имеющих задолженность по кредитам.



Поглазов писал должникам в соцсетях и, представляясь сотрудником банка, предлагал помощь в погашении задолженности за наименьшую сумму. Граждане встречались с Оксаной Ройко в банке, женщина подтверждала информацию о возможности предоставления услуги. Таким образом преступники похитили более 1,7 млн рублей.



Суд приговорил Сергея Поглазова к пяти годам в колонии строгого режима. Оксана Ройко с учетом смягчающих обстоятельств получила два года условно. Также осужденные должны вернуть деньги пострадавшим. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.