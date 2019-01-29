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15:04 | 31.01.2019
Фото: E1.ru
Владимир Шахрин поддержал строительство «Храма-на-драме»
«Есть история о том, что в Екатеринбурге был храм святой Екатерины, но сейчас его нет. Его хотели построить на месте „Каменного цветка“ на площади Труда. И я был со всеми, кто выступал против. Там есть уже часовня небольшая. С фонтаном же столько связано: я там с дедушкой кораблики запускал, фотографии у меня есть. Потом была идея сделать храм „на воде“. Я тоже был против, так как сама архитектура храма была чуждая, плюс ломалась картинка индустриального города. Но я понимаю, что у людей есть желание построить этот храм на свои деньги. И понятно, что он должен находиться в центре. Им предлагают место у Драмы. Я прихожу туда и понимаю, что меня ничего с этим местом не связывает, что люди там просто ходят мимо туда-сюда. Посмотрел проект — они изменили архитектуру храма, у них в проекте есть сквер, где будут проходить различные мероприятия. Я готов к этому компромиссу», — сказал Владимир Шахрин.
А чтобы не было упрёков в ангажированности со стороны олигархов, он подчеркнул, что вообще не знаком с главой УГМК Андреем Козицыным и только один раз виделся с главой РМК Игорем Алтушкиным, именно они являются инвесторами строительства храма.
Напомним, Храм Святой Екатерины, который намереваются построить уральские бизнесмены Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, изначально планировалось возвести на площади Труда, затем, в связи с протестами, его строительство было перенесено на искусственный остров в акватории городского пруда. Но и тут инициаторы проекта нарвались на активную протестную волну, после чего строительство храма было вновь перенесено. Окончательным местом постройки храма был выбран сквер у Театра драмы.
Сейчас в Екатеринбурге поднимается новая волна протестов. На этот раз негодование горожан вызвано тем, что храм собрались строить на месте сквера.
Не так давно екатеринбургский поэт и музыкант Наум Блик выпустил клип «#скверубыть», в котором высказался в защиту сквера у Театра драмы и против строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Активизировался и штаб Алексея Навального в Екатеринбурге подав заявку для регистрации инициативной группы по проведению референдума по строительству храма, но избирательная комиссия отказалась регистрировать группу из-за ошибок в документах. Активисты собираются подать заявку повторно.
Создаётся впечатление, исходя из того кем устраиваются акции протеста сейчас, что все они, никак не связаны с защитой зелёных насаждений города, а являются очередным выплеском чьей-то политической рекламы. Просто кому-то очень хочется постоянно привлекать к себе внимание, а места и методы для этого не важны, главное взбаламутить горожан и, выведя их на улицы, громко кричать о том, какие они (организаторы акции) молодцы. Потому что если говорить о сквере, то достаточно посмотреть на проектную документацию, и станет ясно, что сквер никуда не исчезает, просто внутри сквера появляется храм.
В заключение хочется привести ещё одну замечательную цитату из интервью Владимира Шахрина.
«У меня просто есть позиция, что мы, горожане, должны уметь слушать друг друга, уметь слушать аргументы, находить компромиссы, уметь уступать. Я сам человек не воцерковлённый, ни в какую церковь не хожу. Но при этом понимаю, что православие — это часть культуры той страны, в которой живу и люблю. И храмы тоже», – сказал он.
© «Вечерние Ведомости»
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