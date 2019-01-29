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14:12 | 31.01.2019
Фото: uralpolit.ru
Педагогам Нижней Туры хотят урезать зарплаты на 40%
"По нашим расчетам для того, чтобы соответствовать «нормативному» финансированию, необходимо снизить существующие расходы на финансирование вышеуказанных субъектов в среднем на 10-40%. Необходимо отметить, что данное снижение расходов требует тщательного и взвешенного подхода, в особенности в сфере детских дошкольных учреждений, а также непосредственно в администрации как исполнительной власти на местах", - говорится в документе.
Данная ситуация взволновала представителя партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе после обращения педагогов Нижней Туры, цитату из письма которых депутат приводит на своей странице Вконтакте:
- Дмитрий, здравствуйте! Может вы подскажете? Имеет ли право директор школы заставить сократить количество часов по приказу "всеми любимого" и уже прославившегося нашего мера города Стасенка? Если честно, то зарплата у нас и так не повышалась уже несколько лет....
- С чем связана оптимизация? Жалуются, что областная и федеральная власти дают мало денег. Доля правды в этом, конечно, есть. Сам многократно поднимал эту проблему, но как можно "резать по живому" и, в первую очередь, сокращать зарплату у педагогов?! Работайте с областью, просите дополнительные нормативы финансирования, обосновывайте - для того вы в администрации и сидите. А тут, прямо в Стратегии развития, пишут про необходимость лоббировать финансовые интересы муниципальных учреждений Нижнетуринского городского округа на областном уровне. И тут же расписываются в собственной импотенции, утверждая, что "эффективность такой работы крайне низка и изменение нормативов, скорее всего в ближайшее время производиться не будет", - возмущается Дмитрий Ионин.
Отметим, что месяц назад, 25 декабря Правительства РФ выпустило предупреждение о недопустимости снижения заработных плат работникам общеобразовательных учреждений в 2019 году. В связи с этим, депутат обратился в Правительство области и прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить реализации планов мэра Нижней Туры по сокращению зарплат бюджетников.
© «Вечерние Ведомости»
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