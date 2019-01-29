На дорогах России стало больше уральских туристов

Исследование Роскомнадзора за 4 квартал 2018 года

Уральцы стали больше времени проводить в пути. Число жителей, которые хотя бы раз ездили по стране в январе, выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Каждый час в дальнюю дорогу отправлялись 458 человек с сим-картами «МегаФона». Для путешественников оператор обеспечил лучшее покрытие трасс по стране.Сегодня сигнал «МегаФона» уверенно ловит на 95,4% территории 32 важных магистральных автодорог общей протяженностью почти 30 тысяч километров. Это самый высокий показатель среди операторов большой четверки, по данным Роскомнадзора за 4 квартал прошлого года.По исследованию ведомства, ковровое покрытие сети есть на 15 транспортных артериях. Среди них М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина», А-310 Челябинск – Троицк, А-320 Омск – Черлак, Р-254 «Байкал», А-181 «Россия» и другие. На 12 автодорогах мобильный телефон будет уверенно ловить сигнал на протяжении свыше 90% пути. Это такие популярные трассы как М-5 «Урал» (98,8%), М-4 «Дон» (99,8%), М-7 «Волга» (99,4%) и другие.«Мы понимаем, что быть на связи крайне важно, особенно в дороге. Это не только игры и развлечения, но и навигация, оперативная помощь в чрезвычайной ситуации, спокойствие близких. За полтора года мы обеспечили покрытие еще на 300 километрах российских магистралей, и сегодня мы – надёжный мобильный попутчик для тех, кто собирается в поездку», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.Инженеры «МегаФона» поработали над улучшением покрытия и на трассах Урала. Теперь в путешествиях по своему региону можно оставаться в зоне действия сети на еще большей территории дорог: Екатеринбург – Челябинск (99%), Екатеринбург – Тюмень (99%), Екатеринбург – Первоуральск (99%), Екатеринбург – Пермь (99%), Екатеринбург – Полевской (75%), Екатеринбург – Уфа (96%), Екатеринбург – Серов – (94,5%), Тюмень – Ишим (96,5%), Тюмень-Сургут – (92,7%), Сургут – Ноябрьск (95%), Пермь – Чайковский (79%), Соликамск – Лысьва – Екатеринбург (86%).