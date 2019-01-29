Парочку живодёров, истыкавших ножом и бросивших умирать связанную собаку, будут судить в Екатеринбурге

13:45 | 31.01.2019

В Екатеринбурге будут судить 30-летнюю женщину и ее 32-летнего знакомого, которые обвиняются в жестоком убийстве собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как было установлено в ходе следствия, 21 ноября 2018 года днем обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили в нежилой дом бродячую собаку. После этого они связали животное, а затем мужчина нанес собаке не менее 20 колото-резаных ранений в область головы и туловища. Причинив животному увечья, два пьяных живодёра оставили умирать еще живую собаку в подвале.



«Согласно заключению эксперта, характер и анатомическая область нанесения травм свидетельствует о том, что ранения нанесены не с целью убийства, а с целью причинения максимальных страданий животному. Данный случай отнесен к истязаниям с применением садистских методов», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Судить мерзавцев будут по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов». В соответствии с санкциями этой статьи им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.