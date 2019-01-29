Проезд в общественном транспорте в Свердловской области подорожает

10:47 | 31.01.2019

Фото: РИА PrimaMedia

Увеличены предельные тарифы на проезд в общественном транспорте на территории Свердловской области. Такое решение, по инициативе перевозчиков, приняла Региональная энергетическая комиссия (РЭК). Новые, повышенные, тарифы будут распространяться на регулярную перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Об этом сообщается на сайте РЭК.



Чтобы исключить экономически необоснованные расходы при утверждении тарифов Комиссией были назначены и проведены соответствующие экспертизы, также были учтены показатели социально-экономического развития разных территорий региона.



В итоге, после утверждения, предельный тариф на одну поездку в городском транспорте составляет 20 рублей, тариф для пригородного сообщения – 2,26 рубля за 1 км. Стоит отметить, что ранее действовавшие тарифы в 18 рублей и 2,10 рубля соответственно, не менялись более двух лет, с 2016 года.



Новые тарифы закреплены постановлением РЭК Свердловской области от 30.01.2019 № 5-ПК и будут применяться перевозчиками на территории всего региона за исключением тех случаев, когда перевозчикам или муниципальным образованиям уже утвердили индивидуальные тарифы выше указанных.