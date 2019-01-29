В Екатеринбурге на Уралмаше от огня пострадали три иномарки

10:02 | 31.01.2019

Сегодня ночью, 31 января, на Уралмаше от огня пострадали три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на улице Народного Фронта на площади 5 кв.м повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Chevrolet Cruze», кузова автомобилей «Lifan» и «Daewoo Nexia». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут.



Также возгорание транспортного средства произошло по улице Парковой в Верхней Пышме. На площади 1 кв.м поврежден моторный отсек и салон автомобиля «КАМАЗ 54112». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.