На окраине Екатеринбурга в коллективных сгорели дом и баня

09:58 | 31.01.2019

Сегодня ночью, 31 января, в коллективном саду около поселка Палкинский Торфяник на окраине Екатеринбурга на площади 100 кв.м сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Кроме этого, ночью также поступило сообщение о пожаре в коллективном саду по ул. Красных Зорь в Екатеринбурге, в районе базы ОМОН на улице Крауля. На площади 6 кв.м сгорела частная баня. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава.

