В Туринске мужчина-алиментщик едва не стал заключенным

09:47 | 31.01.2019

В Туринске мужчина, не уплачивающий алименты на содержание дочери, испугался административного ареста, но смог его избежать, хоть и готовился к пребыванию в спецучреждении. Ранее в отношении должника составлен административный протокол за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание ребенка, но на его рассмотрение гражданин в суд не явился, после чего был доставлен на заседание судебным приставом принудительно.



Начавшийся в мировом суде процесс должник начал прерывать, стал обзванивать своих брата и маму с просьбой принести ему табачную продукцию, теплые вещи, чай и другие необходимые предметы «заключенного», опасаясь, что ему вынесут наказание в виде административного ареста.



Своим поведением, разговаривая по телефону и не реагируя на замечания мирового судьи, он нарушил установленные в суде правила пребывания посетителей, тем самым не исполнил законное распоряжение, за что на гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей.



На следующий день гражданин, придя по повестке в суд, после рассмотрения административного протокола судьей по неуплате алиментов, получил административное наказание в размере 100 часов обязательных работ. «Зря собирал теплые вещи», – шутят в региональном УФССП.