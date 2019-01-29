В Талице сиротам вручили ключи от квартир в новостройке

09:36 | 31.01.2019

В Талице 4 сироты получили ключи от квартир в новостройке только после того, как обратились жалобами в прокуратуру. В частности, в прокуратуру обратился юноша, имеющий статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в связи с лишением родителей родительских прав матери и гибелью отца. До совершеннолетия юноша проживал в семье опекунов, затем на протяжении нескольких лет вынужден был снимать жилье.



В целях защиты жилищных прав заявителей прокуратура направила исковые заявления в суд с требованием о возложении на Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обязанности по предоставлению им жилого помещения. По результатам рассмотрения исковые заявления судом удовлетворены в полном объеме.



В настоящее время молодым людям вручены ключи от благоустроенных квартир в многоквартирном доме.