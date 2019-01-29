Вместо сноса лишь штрафуют: прокуратура Екатеринбурга недовольна мерами полиции против нелегальных киосков

23:18 | 30.01.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Прокуратура Екатеринбурга выяснила, что борьба с незаконными киосками на улицах Екатеринбурга не имеет, в общем и целом, никаких результатов. Нелегальные объекты уличной торговли как стояли, так и стоят, полицейские лишь заводят административные протоколы, а не знакомые с законом предприниматели отделываются мелкими штрафами.



По словам прокурора города Светланы Кузнецовой, санкциями в виде нескольких тысяч рублей дело не решить. Её позиция – сносить киоски.



- Эффективное пресечение возможно только путем изъятия предметов, которые используются для совершения административного правонарушения, допустим, самовольного занятия земельного участка, - заявляет прокурор.



По её словам, стражи порядка не изымают киоски, что позволяет продолжать работать нелегальным объектам.



- Этот вопрос мы пытаемся решить на протяжении длительного времени, - подчеркнула Светлана Кузнецова, добавив, что составление протоколов не дает положительного эффекта и «включает рецидив».



Напомним, в прошлом году мэрия Екатеринбурга объявила войну киоскам. В планах чиновников убрать с улиц сотни несанкционированных объектов торговли, но вот озвучить сроки начала массовых сносов администрация затрудняется.