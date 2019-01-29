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22:49 | 30.01.2019
Фото: nakanune.ru
Качели, фуд-корт и бесплатный WI-FI: стало известно, как реконструируют площадь Обороны в Екатеринбурге
По мнению чиновников, в настоящее время особой популярностью площадь Обороны не пользуется – гуляют там разве что владельцы собак, да дети – и то, из-за массивного рельефа, который зимой превращается в горку.
- На площади периодически проводят митинги и тематические мероприятия, на озеленённых участках выгуливают собак, в зимнее время участок с активным рельефом используется детьми в качестве горки. Также в парке можно встретить прогуливающихся людей старшего поколения и молодых мам с колясками и маленькими детьми, - написано в проектной документации.
Поэтому теперь площадь Обороны планируется превратить в парк, предназначенный только для семейного отдыха. После реконструкции здесь появятся детские площадки, зона фаст-фуда, прогулочные дорожки, бесплатный Wi-Fi и множество скамеек.
- Здесь можно будет как просто отдохнуть со стаканчиком кофе в тени деревьев, так и провести большое мероприятие. Для людей всех возрастов, гуляющих на площади, будет интересен оборудованный фуд-корт, главный маршрут, используемый в качестве транзита, который будет дополнен арт-объектами, и сетью второстепенных дорожек, которые создадут вариативность для прогулок, - отмечено в документе.
Публичное обсуждение нового облика площади с участием горожан состоится в Администрации Октябрьского района на Луначарского, 217, 5 февраля в 16 часов.
Фото: проектная документация
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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