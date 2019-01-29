РПЦ больше не претендует на старинные здания колледжей в Екатеринбурге

21:32 | 30.01.2019

Фото: 2gis.ru

Вот и подошла к концу двухлетняя тяжба между РПЦ и МУГИСО в Екатеринбурге. Ровно через неделю, 5 февраля, в Арбитражном суде Уральского округа региональное отделение Русской православной церкви и областное министерство по управлению госимуществом подпишут мировое соглашение о том, что претензий друг к другу не имеют. Тем самым, все три колледжа, расположенных в самом центре уральской столицы, останутся во владении города и в собственность РПЦ не перейдут.



Сейчас текст документа направлен всем участникам процесса на согласование. Он предусматривает отказ Екатеринбургской епархии от требований по передаче в собственность РПЦ трёх екатеринбургских колледжей: монтажного и экономико-технологического на Декабристов и мужского хорового на Ленина. В течение двух лет епархия добивалась безвозмездного получения этого имущества. Священнослужители утверждали, что до революции именно в этих зданиях проводились священные обряды.



Напомним, что к моменту заключения мирового соглашения судебная тяжба между РПЦ и МУГИСО вышла на второй круг. В войну религии и науки вмешали сами сотрудники колледжей, не согласные с тем, что по прихоти РПЦ им придётся менять место работы. Да и вообще, виделось нецелесообразным жертвовать храмами науки ради абстрактно сформулированных целей РПЦ. Тогда, два года назад, на простых прениях епархия не остановилась и решила отбить здания через суд. Но почти все суды проиграла.