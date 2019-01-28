В заброшенной больнице в Екатеринбурге нашли труп подростка

19:34 | 30.01.2019

Фото: ural-n.ru

В здании заброшенной больницы скорой помощи №1 в Зелёной Роще нашли труп 17-летнего юноши. Как рассказали в Следственном комитете Российской Федерации, сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.



В ходе осмотра места происшествия СКР не нашёл следов криминальной смерти, однако точную причину гибели пока что не установили. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.