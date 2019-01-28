В Екатеринбурге построят два новых мусоросортировочных завода

19:18 | 30.01.2019

Фото: global72.ru

В Уральской столице планируют построить два новых мусоросортировочных завода, об этом рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Отмечается, что строительство займёт не менее трёх лет, поэтому заводы появятся в городе не раньше чем через 4 года. В городе также будет организован новый полигон для твёрдых бытовых отходов. По словам министра, два завода смогут обрабатывать 400-450 тыс. тонн мусора. Сейчас министерство ЖКХ провело переговоры с концессионерами. После того как будут найдены земельные участки под строительство, концессионеры выйдут с инициативами и министерство ЖКХ выберет лучшие условия.



Стоит отметить, что полигон, на который вывозится весь мусор из города, по расчетам специалистов, будет окончательно заполнен уже через 2-3 года.