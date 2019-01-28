Дело жителя ХМАО, обвиняемого в угоне самолёта, рассмотрят в Екатеринбурге

18:40 | 30.01.2019

Фото: og.ru

Дело жителя ХМАО Павла Шаповалова об угоне воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» теперь будут рассматривать в Екатеринбурге, об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.



Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял решение оставить Шаповалова под стражей, адвокату угонщика не удалось обжаловать в апелляции его арест. Как отметили в пресс-службе СКР, Шаповалов на заседании суда не присутствовал, поскольку его этапировали в Сургут. Далее его повезут в Тюмень, а оттуда в Екатеринбург. Теперь дело будет рассматриваться в столице Урала, так как расследованием об угоне занимается Уральское следственное управление на транспорте СКР.



Напомним, пассажир самолёта Павел Шаповалов 22 января во время полёта из Сургута в Москву потребовал у экипажа лайнера развернуть судно и направиться в Афганистан, в результате пилот самолёта принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. Злоумышленник пытался пробраться в кабину пилотов, говорил бортпроводникам, что имеет при себе оружие, однако никакого оружия сотрудники правоохранительных органов у него при себе не нашли.



Сейчас Шаповалову грозит до 12 лет лишения свободы.