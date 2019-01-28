В Карпинском городском округе загорелась баня

17:57 | 30.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 30 января, в Свердловской области в посёлке Весёловка на улице Пионерской загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило МЧС в 14:20. В 14:33 открытое горение было ликвидировано.



Огонь на площади 20 квадратных метров повредил пол, стены и потолок частной бани. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте пожара работали семь человек личного состава и две единицы техники.



Информации о пострадавших нет.