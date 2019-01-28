Стоянку автомобилей на нескольких улицах временно запретят в Екатеринбурге в начале февраля

17:55 | 30.01.2019

Фото:Алексей Кунило

В Екатеринбурге в Октябрьском районе из-за чистки улиц от снега временно запретят стоянку автомобилей на нескольких улицах.



1 февраля уборку снега проведут на улице Тверитина на участке от Мичурина до Луначарского по нечётной стороне. 2 февраля стоянку запретят по обеим сторонам на участке улицы Машинной от Циолковского до переулка Переходного. 3 февраля уборку снега организуют по обеим сторонам на Кузнечной от улицы Ленина до улицы Бажова.



Временные ограничения парковки позволят работникам оперативнее и качественнее убрать и вывезти снег с улиц города.