В свердловском полицейском главке подвели итоги борьбы с преступностью в 2018 году

В ГУ МВД России по Свердловской области 29 января состоялась коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции в 2018 году. Её проводил врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Петр Кривегин. В работе совещательного органа приняли также участие первые лица всех без исключения территориальных ОВД и руководители структурных подразделений главка.Среди высоких гостей были руководитель УФСБ Александр Вяткин, председатель облсуда Александр Дементьев, прокурор области Сергей Охлопков, глава СК Михаил Богинский и другие. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.В своем докладе генерал Кривегин подробно остановился на состоянии дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Отмечено снижение регистрируемых преступлений, которых в отчетном периоде зарегистрировано 52 тысячи. Уровень преступности остается одним из самых низких в Уральском федеральном округе.Зарегистрировано 3731 преступление, связанное со сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято порядка 240 килограммов запрещенных веществ. Возросло количество выявленных преступлений экономической направленности, в том числе тяжких, коррупционной направленности, а также легализации доходов, полученных преступным путем.В сфере незаконной миграции пресечено 1 986 преступлений. Выдворено и депортировано 609 иностранных граждан, еще 4 469 установлен запрет на въезд в нашу страну.На состоявшемся совещании был проведен глубокий анализ выявленных упущений в работе отдельных подразделений гарнизона. Ряд руководителей, допустивших просчеты в оперативно-служебной деятельности, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.По словам полковника Горелых, завершилась коллегия постановкой приоритетных задач на 2019 год. Среди важных направлений: активизация работы по противодействию наркотрафику, организованной преступности, мошенническим схемам и коррупционным проявлениям и многие другие.