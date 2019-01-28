В Серове загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме

17:12 | 30.01.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 30 января, в Свердловской области в городе Серов на улице Зелёная днём загорелась квартира на втором этаже в жилом пятиэтажном доме. Огонь повредил имущество и стены в помещении.



Пожарные спасли одного человека и по лестничным маршам эвакуировали ещё пятерых, в том числе двух детей. Информации о пострадавших нет.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.