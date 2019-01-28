Забрал и вышел: в Екатеринбурге бывший клиент украл два телефона в салоне красоты

16:54 | 30.01.2019

Фото: кадр из записи видеонаблюдения

В Екатеринбурге мужчина зашёл в один из салонов красоты на улице Бардина и, пока никто не видит, забрал два телефона со стола сотрудников. Момент преступления запечатлён на камере видеонаблюдения.



По записи сотрудницы узнали молодого человека: оказалось, это их бывший клиент. По их версии, мужчина дождался, пока все уйдут из комнаты, чтобы аккуратно зайти и забрать желаемое.



Директор написала заявление в полицию, но вора ещё не нашли.



